Алматы
Профиль пользователя AnalogMan

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фото #2 пользователя AnalogMan

О себе

Живу в Питере 5 лет. Но все равно есть пробелы по местам, мероприятиям.

Люблю музыку в стиле рок и метал. Могу подпеть любимым песням.

Ходу в зал и стараюсь кататься на серф-скейте и велике.

Не против сходи в театр или оперу.

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → активный отдых

Покататься на велике

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasia2075
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на велосипеде

маленькое фото пользователя Xenna_Bunny
Санкт-Петербург → Другое

Го вместе отдыхать?)

маленькое фото пользователя Ravana
Санкт-Петербург → Другое

Собраться где нибудь в парке

маленькое фото пользователя Alexandr
Санкт-Петербург → Другое

покататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Arsenii
Санкт-Петербург → Другое

Поиграть на гитаре, попеть

маленькое фото пользователя Sap143
Санкт-Петербург → Другое

Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

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