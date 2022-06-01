Из нерабочего - бег, архитектура, теннис, сапы, бачата, коучинг, дизайн, искусство, недвижимость. Пробую новое и интересное - недавно прыгала с парашютом и пилотировала самолет, в планах вокал Из рабочего - архитектура, менеджмент, обучение, бекенд, качество, процессы Очень много читаю, особенно люблю эссе Пола Грэма ❤️

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей

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