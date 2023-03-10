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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Amiv
О себе
Недавно переехала,хочу найти новых друзей)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно📚 Книги🪐 Астрология / таро🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎭 Театр☣️ Токсичность
Участие в других событиях
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