Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alyonkkka
О себе
В свободное время смотрю сериалы и фильмы. А именно детективы, комедии, редко когда драму.
Музыку слушаю разную, так скажем, по настроению. Но больше всего зарубежных
Увлекаюсь танцами, хип-хоп
В последнее время часто засиживаюсь дома и живого общение стало все меньше и меньше, так что ищу подруг:) Давайте сходим погулять или же в кафе/бар. Я за любой движ)
Профиль обновлён 20 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу подругу
Найти подружку (родственную душу)
Хочу Найти единомышленниц)
Найти подружку
Ищу новых подруг! 😁
Прогуляться, сходить в Русский музей, сделать фото:)
Недавно в Питере, не хватает общения.
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