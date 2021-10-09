Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alyonkkka

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О себе

В свободное время смотрю сериалы и фильмы. А именно детективы, комедии, редко когда драму.
Музыку слушаю разную, так скажем, по настроению. Но больше всего зарубежных
Увлекаюсь танцами, хип-хоп

В последнее время часто засиживаюсь дома и живого общение стало все меньше и меньше, так что ищу подруг:) Давайте сходим погулять или же в кафе/бар. Я за любой движ)

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 📚 Книги 💃 Потанцевать

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Давайте сделаем этот день ярче😄

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Недавно в Питере, не хватает общения.

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