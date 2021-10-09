В свободное время смотрю сериалы и фильмы. А именно детективы, комедии, редко когда драму. Музыку слушаю разную, так скажем, по настроению. Но больше всего зарубежных Увлекаюсь танцами, хип-хоп В последнее время часто засиживаюсь дома и живого общение стало все меньше и меньше, так что ищу подруг:) Давайте сходим погулять или же в кафе/бар. Я за любой движ)

Профиль обновлён 20 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🐈 Домашние животные 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 📚 Книги 💃 Потанцевать

☣️ Токсичность

Санкт-Петербург → Другое Недавно в Питере, не хватает общения.

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.