Достаточно разносторонний человек. Когда-то увлекалась психологией, занималась спортом( и сейчас не против). Иногда рисую, больше по сериалам, чем фильмам. Слушаю в основном рейв, или дискотеку 80-х, 90-х. Люблю Буланову. Gspd, Мукка, CMH, и тд. Готова сходить куда угодно, и на выставку, и на концерт, бар. Хотелось бы покататься на катере, пофоткаться. Обожаю закаты и природу в целом.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия ☣️ Токсичность

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