Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alyaa

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О себе

Достаточно разносторонний человек. Когда-то увлекалась психологией, занималась спортом( и сейчас не против).
Иногда рисую, больше по сериалам, чем фильмам.
Слушаю в основном рейв, или дискотеку 80-х, 90-х. Люблю Буланову.
Gspd, Мукка, CMH, и тд.

Готова сходить куда угодно, и на выставку, и на концерт, бар. Хотелось бы покататься на катере, пофоткаться. Обожаю закаты и природу в целом.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия ☣️ Токсичность

Не нравится:

📺 Политика 📚 Книги
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