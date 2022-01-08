Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alyaa
О себе
Достаточно разносторонний человек. Когда-то увлекалась психологией, занималась спортом( и сейчас не против).
Иногда рисую, больше по сериалам, чем фильмам.
Слушаю в основном рейв, или дискотеку 80-х, 90-х. Люблю Буланову.
Gspd, Мукка, CMH, и тд.
Готова сходить куда угодно, и на выставку, и на концерт, бар. Хотелось бы покататься на катере, пофоткаться. Обожаю закаты и природу в целом.
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.