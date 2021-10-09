Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alvin

фото пользователя Alvin
фото #2 пользователя Alvin

О себе

Я новый в Петере, хочу узнать больше о людях, о культуры, о городе, я говорю русский, французский, английский, I'm just curious and want to have more fun 😜

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я тоже хочу подружиться :)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.