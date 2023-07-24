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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alterov

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О себе

Нравится выезжать за город, в лес или на озеро, по грибы или просто полежать в гамаке в тишине.

Из музыки предпочитаю джаз, металл, а также классику.

По вечерам катаюсь на велике вдоль Невы в Невском районе(и не только), также нравится пинг-понг, зимой катаюсь на коньках

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Шутки про говно 🚶‍♀️ Прогуляться 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🏫 Учеба 🏢 Работа ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн 🪩 Ночной клуб 💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Прогуляться, зайти в бар на пару бокалов крафта или просто перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое
30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами
маленькое фото пользователя Katiq
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое
Пошлите на шашлыки ?
маленькое фото пользователя Anastasia847
Санкт-Петербург → Другое
Пойдем гулять по Питеру
маленькое фото пользователя la_diabolus
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар/клуб в центре, поболтать обо всем и ни о чем
маленькое фото пользователя Lin_deman
Санкт-Петербург → Другое
Пойти на концерт моторамы!!!! 22 сентября
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