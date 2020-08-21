Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aloe

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О себе

Люблю животных, у меня их 6.
Люблю разносторонних людей и общение с ними.
Люблю рок
Люблю велосипед
Не люблю тактильность
Не люблю религиозных и политических разговоров.
Не люблю нездоровый эгоизм.
Не люблю бытовых инвалидов.
Не люблю эзотерику, антипри.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Wowbullyks
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем гулять?😃

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