Санкт-Петербург
Профиль пользователя Almna

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О себе

Бухгалтер-фрилансер 😉

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия

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📺 Политика

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Открыта новым знакомствам!)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Juliam
Санкт-Петербург → Другое

Найди подруг

маленькое фото пользователя Wowbullyks
Санкт-Петербург → Другое

Пойдем гулять?😃

маленькое фото пользователя AlexSher
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

маленькое фото пользователя Rudya
Санкт-Петербург → Другое

Предлагаю хорошо провести время в новой компании

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.