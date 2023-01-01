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Санкт-Петербург
Профиль пользователя AllenW

фото пользователя AllenW

О себе

Слушаю практически всю музыку от кпопа до депешей, только не топ вконтакте

В прошлом мастер по волосикам - знаю все и даже больше ;)

Занимаюсь йогой, пилатесом, медитациями, ратяжкой

Люблю документалки про маньяков и космос

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💕 Обсудить отношения🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы

Не нравится:

✝️ Религия💨 Кальян🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🏢 Работа📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Концерт playingtheangel

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 38 участников

маленькое фото пользователя Alina98

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Mikhailovna

Санкт-Петербург → другое

Я хочу дружить. Впереди 3 выходных🥹

Откликнулось 12 участников

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