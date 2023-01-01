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Санкт-Петербург
Слушаю практически всю музыку от кпопа до депешей, только не топ вконтакте
Санкт-Петербург
Профиль пользователя AllenW
О себе
Слушаю практически всю музыку от кпопа до депешей, только не топ вконтакте
В прошлом мастер по волосикам - знаю все и даже больше ;)
Занимаюсь йогой, пилатесом, медитациями, ратяжкой
Люблю документалки про маньяков и космос
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💕 Обсудить отношения🏫 Учеба📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы
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