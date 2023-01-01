О себе

Слушаю практически всю музыку от кпопа до депешей, только не топ вконтакте



В прошлом мастер по волосикам - знаю все и даже больше ;)



Занимаюсь йогой, пилатесом, медитациями, ратяжкой



Люблю документалки про маньяков и космос