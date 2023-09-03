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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Allender
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры
Не нравится:
🏢 Работа🏫 Учеба🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться
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