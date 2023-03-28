О себе

Привет! Меня зовут Алла и недавно я переехала в новый район (метро Звездная) и хочу здесь больше знакомых и друзей найти. Не всегда хочется ехать в центр (особенно зимой), а многие подруги в другом конце города живут.



Я работаю на фрилансе (разрабатываю и запускаю психологические проекты для девушек) и будет здорово, если ты тоже фрилансер или увлекаешься психологией или духовностью.

Люблю осознанных девушек, которые саморазвиваются, но при этом умеют и повеселиться 😃



Люблю животных, особенно своего кота Кимбу)