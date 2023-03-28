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Санкт-Петербург
Профиль пользователя AllaRomanova

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О себе

Привет! Меня зовут Алла и недавно я переехала в новый район (метро Звездная) и хочу здесь больше знакомых и друзей найти. Не всегда хочется ехать в центр (особенно зимой), а многие подруги в другом конце города живут.

Я работаю на фрилансе (разрабатываю и запускаю психологические проекты для девушек) и будет здорово, если ты тоже фрилансер или увлекаешься психологией или духовностью.
Люблю осознанных девушек, которые саморазвиваются, но при этом умеют и повеселиться 😃

Люблю животных, особенно своего кота Кимбу)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪩 Ночной клуб💨 Кальян

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Кто с Московского района?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 40 участников

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