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Санкт-Петербург
Привет! Меня зовут Алла и недавно я переехала в новый район (метро Звездная) и хочу здесь больше знакомых и друзей найти. Не всегда хочется ехать в центр (особенно зимой), а многие подруги в другом конце города живут.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя AllaRomanova
О себе
Привет! Меня зовут Алла и недавно я переехала в новый район (метро Звездная) и хочу здесь больше знакомых и друзей найти. Не всегда хочется ехать в центр (особенно зимой), а многие подруги в другом конце города живут.
Я работаю на фрилансе (разрабатываю и запускаю психологические проекты для девушек) и будет здорово, если ты тоже фрилансер или увлекаешься психологией или духовностью.
Люблю осознанных девушек, которые саморазвиваются, но при этом умеют и повеселиться 😃
Люблю животных, особенно своего кота Кимбу)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового
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