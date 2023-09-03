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Санкт-Петербург
Профиль пользователя AllaFin

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О себе

Люблю кататься на самокате,вышиваю,слушаю ОТ,и пытаюсь учить английский)
Но в большей степени я обожаю мир кино,и сериалов,уютненько😊

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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