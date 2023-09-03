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Санкт-Петербург
Люблю кататься на самокате,вышиваю,слушаю ОТ,и пытаюсь учить английский)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя AllaFin
О себе
Люблю кататься на самокате,вышиваю,слушаю ОТ,и пытаюсь учить английский)
Но в большей степени я обожаю мир кино,и сериалов,уютненько😊
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🖼 Выставка / музей💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться
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