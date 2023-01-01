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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alkom

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О себе

Люблю грустить, скучать, депрессию)) ещё приключения, пиво, бильярд, творчество, море, ночной Питер, бары, песни 80/90/00х (Roxette, Sandra, Ленинград, Наив, Сектор Газа, Hans Zimmer), питерские рассветы, посмеяться, покататься на велике, постараться не убиться на электросамокате, поиграть в настольный тенис, дурака, бутылочку)) Периодически практикуюсь, как режиссёр движущихся картинок, пишу сценарии. Киноман, в первую тысячу моих любимых фильмов входят Олдбой, Список Шиндлера, ПКМ и РРР))

Был в сети на прошлой неделе

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