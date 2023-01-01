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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alkom
О себе
Люблю грустить, скучать, депрессию)) ещё приключения, пиво, бильярд, творчество, море, ночной Питер, бары, песни 80/90/00х (Roxette, Sandra, Ленинград, Наив, Сектор Газа, Hans Zimmer), питерские рассветы, посмеяться, покататься на велике, постараться не убиться на электросамокате, поиграть в настольный тенис, дурака, бутылочку)) Периодически практикуюсь, как режиссёр движущихся картинок, пишу сценарии. Киноман, в первую тысячу моих любимых фильмов входят Олдбой, Список Шиндлера, ПКМ и РРР))
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие
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