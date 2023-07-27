О себе

Привет! Я Галя😁

Работаю в сфере IT, люблю ходить на концерты электронной музыки и танцы💃, коллективные игры, посиделки, прогулки, выставки и просто общение☺️

Замужем.

Хочу найти компанию для совместного времяпровождения, начиная от выставок 🤓, совместного спорта и походов на природу, заканчивая барами, клубами 💃

Несколько лет назад переехала в Санкт-Петербург, компания осталась в другом городе, а я на удаленной работе и не завела знакомств😐



Хотелось бы человеческого общения в реале☺️,

хотя времени на это не всегда хватает конечно. Но это свободное время я готова потратить по максимуму)