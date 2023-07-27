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Санкт-Петербург
Привет! Я Галя😁
Санкт-Петербург
Профиль пользователя alkina
О себе
Привет! Я Галя😁
Работаю в сфере IT, люблю ходить на концерты электронной музыки и танцы💃, коллективные игры, посиделки, прогулки, выставки и просто общение☺️
Замужем.
Хочу найти компанию для совместного времяпровождения, начиная от выставок 🤓, совместного спорта и походов на природу, заканчивая барами, клубами 💃
Несколько лет назад переехала в Санкт-Петербург, компания осталась в другом городе, а я на удаленной работе и не завела знакомств😐
Хотелось бы человеческого общения в реале☺️,
хотя времени на это не всегда хватает конечно. Но это свободное время я готова потратить по максимуму)
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🚴♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн
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