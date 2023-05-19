Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aliya_Gismeeva

фото пользователя Aliya_Gismeeva
фото #2 пользователя Aliya_Gismeeva
фото #3 пользователя Aliya_Gismeeva
фото #4 пользователя Aliya_Gismeeva
фото #5 пользователя Aliya_Gismeeva
фото #6 пользователя Aliya_Gismeeva

О себе

Меня зовут Алия.
Я переехала в Питер пол года назад из Татарстана✌🏻
Ищу подругу или компанию, чтобы гулять летом.

Люблю людей, которые стремятся что-то делать. Развиваются, стараются больше заработать, развивают бизнес или планируют его.

Я на данный момент не владею никаким бизнесом, но стремлюсь к нему. Прохожу обучения и тд. И хотела бы похоже окружение рядом с собой)

Люблю гулять, общаться, ходить по полям по лесам😅

Живу на Коменде)

Профиль обновлён 4 апреля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Allaaa
Санкт-Петербург → Другое

Поужинать в кафе)

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Санкт-Петербург

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.