Меня зовут Алия. Я переехала в Питер пол года назад из Татарстана✌🏻 Ищу подругу или компанию, чтобы гулять летом. Люблю людей, которые стремятся что-то делать. Развиваются, стараются больше заработать, развивают бизнес или планируют его. Я на данный момент не владею никаким бизнесом, но стремлюсь к нему. Прохожу обучения и тд. И хотела бы похоже окружение рядом с собой) Люблю гулять, общаться, ходить по полям по лесам😅 Живу на Коменде)

Профиль обновлён 4 апреля 2023 г.

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