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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aliya04
О себе
Не так давно в Санкт-Петербурге. Ищу друзей. Буду рада доброму позитивному дружелюбному общению 😊
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей
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