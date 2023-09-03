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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aliya04

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О себе

Не так давно в Санкт-Петербурге. Ищу друзей. Буду рада доброму позитивному дружелюбному общению 😊

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей
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