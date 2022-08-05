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Санкт-Петербург
Профиль пользователя alisssshhha

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О себе

Абсолютно за любые дела и активности!
Обожаю готовить, учусь на 3d дизайнера.
Люблю прогулки, выставки, походы в рестораны/бары, активный отдых.
Хожу в зал, зимой катаюсь на горных и беговых лыжах, летом катаюсь на сапах.
Готова поддержать любой разговор. Хотелось бы расширить свой круг общения и завести друзей)

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 📸 Пофоткаться 🎲 Настольные игры 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎸 Концерт / фестиваль 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

Не нравится:

☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Предлагаю встретиться и пообщаться за чашечкой кофе!)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое
Найти подружку (родственную душу)
маленькое фото пользователя marishh
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новые знакомства, эмоции❤️
маленькое фото пользователя Anastasiaa_12
Санкт-Петербург → Другое
Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.
маленькое фото пользователя fatum
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружку, которая за любой движ!
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