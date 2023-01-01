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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aliska1201
О себе
Люблю гулять, природу, собачек. Слушаю самую разнообразную музыку
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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