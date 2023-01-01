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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aliska1201

фото пользователя Aliska1201

О себе

Люблю гулять, природу, собачек. Слушаю самую разнообразную музыку

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия📺 Политика🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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