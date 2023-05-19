Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alisa88spb
О себе
Мне 35, рост 171. Не замужем, не была и не хочу, чайлдфри. Самостоятельна, живу в Санкт-Петербурге. Переезд в другой город не планирую. Ищу общения, как виртуального, так, возможно, и в реале. Не хватает подруг и мужского внимания. Люблю благородных людей и честных.
Люблю читать фатастику, ужасы, научпоп, сказки; домоседка, но прогулки люблю и уток покормить, красивые растения и кошек, фильмы избирательно. Не очень легка на подъем, но в хорошей компании могу согласиться на путешествие или экскурсию.
Предпочитаю переписку в начале знакомства, чтоб решиться на продолжение, должно быть родство душ.
Есть велосипед. Слушаю музыку, иногда играю в компьютерные игры.
Профиль обновлён 16 апреля 2023 г.
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