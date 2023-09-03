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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alinushka

фото пользователя Alinushka

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя stasya_goat

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя annakern1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Natasha.89

Санкт-Петербург → активный отдых

Ищу простого доброго общения..

Откликнулось 17 участников

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