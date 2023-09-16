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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alino4kago
О себе
Занимаюсь с детьми математикой. Люблю ходить на концерты малоизвестных рок групп (шоколадный торт, шары...) Занимаюсь в fitness family, можно заниматься вместе. Живу в Кудрово. Ищу компанию тут.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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