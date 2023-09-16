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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alino4kago

фото пользователя Alino4kago

О себе

Занимаюсь с детьми математикой. Люблю ходить на концерты малоизвестных рок групп (шоколадный торт, шары...) Занимаюсь в fitness family, можно заниматься вместе. Живу в Кудрово. Ищу компанию тут.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Собираемся в боулинг

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Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подружек🖐🏻

Откликнулось 35 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Расширяю круг знакомств

Откликнулось 6 участников

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Было бы здорово познакомиться, погулять, покушать что-то где-то 😅

Откликнулись 4 участника

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