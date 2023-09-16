Санкт-Петербург

Профиль пользователя Alino4kago

О себе Занимаюсь с детьми математикой. Люблю ходить на концерты малоизвестных рок групп (шоколадный торт, шары...) Занимаюсь в fitness family, можно заниматься вместе. Живу в Кудрово. Ищу компанию тут.

Была в сети пару дней назад

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