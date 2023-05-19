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Санкт-Петербург
Профиль пользователя AlinaMalinaa

фото пользователя AlinaMalinaa

О себе

Путешествую, работаю в онлайне, катаюсь на лонге и обожаю концерты и фестивали

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🏫 Учеба💩 Шутки про говно💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🎭 Театр💨 Кальян
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