Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alinakudryash

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О себе

Обожаю Италию и все, что с ней связано. Еда,музыка,язык,кульутра и искусство.

Занимаюсь многофункциональными тренировками: могу составить компанию на пилатесе и поприседать со штангой

Если позвать на чай, я сразу откажу)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя te.v.ka
Москва → Другое

Сходить на standup

маленькое фото пользователя Genrietta
Москва → Другое

Ищу друзей

маленькое фото пользователя Michael
Москва → Другое

Прогуляться по вечерней Москве

маленькое фото пользователя ArtZ
Москва → Другое

Сходить в Пушкинский, прогуляться, покушать где-то

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