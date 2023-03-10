Привет! Я очень люблю музыку, сейчас в основном слушаю Rammstein, люблю общаться на глубокие темы, увлечена кинематографом, в целом посмотрела очень много сериалов и фильмов за свою жизнь, обожаю юмор в диалогах

Профиль обновлён 22 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры

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