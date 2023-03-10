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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alina_malina
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика🏫 Учеба💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры💨 Кальян
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