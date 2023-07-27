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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alina98

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О себе

Меня зовут Алина, мне 25 лет. В СПБ живу 7 лет,но подруг что-то не нашла. Есть одна но она всегда занята. Живу на Фрунзенской со своим парнем и моей дочке которой 4 года, если что ходит в сад, а иногда ее можно оставить с любимым или бабушкой. Я учусь на бухгалтера на заочке. Люблю танцевать, рисовать,фанат сериалов, люблю активно проводить время.
Безумно хочу найти подругу с которой можно прогуляться по красивым дворикам Питера,попить кофе, поболтать. Сходить в интересные и новые места, активно провести время, а иногда можно и оторваться, потанцевать,попеть,выпить.

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 🏫 Учеба 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология / таро 💩 Шутки про говно ✝️ Религия 📺 Политика 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить
Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

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