Меня зовут Алина, мне 25 лет. В СПБ живу 7 лет,но подруг что-то не нашла. Есть одна но она всегда занята. Живу на Фрунзенской со своим парнем и моей дочке которой 4 года, если что ходит в сад, а иногда ее можно оставить с любимым или бабушкой. Я учусь на бухгалтера на заочке. Люблю танцевать, рисовать,фанат сериалов, люблю активно проводить время. Безумно хочу найти подругу с которой можно прогуляться по красивым дворикам Питера,попить кофе, поболтать. Сходить в интересные и новые места, активно провести время, а иногда можно и оторваться, потанцевать,попеть,выпить.

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.