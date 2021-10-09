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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alina51551

фото пользователя Alina51551

О себе

Привет! Меня зовут Алина , и мне нравится погружаться в увлекательные приключения жизни! Я люблю исследовать новые места, путешествовать, погружаться в разные культуры и пробовать новые виды активностей.

Из хобби, такие как чтение, готовка, и даже танцы. Я открыта для новых увлечений и готова попробовать что-то новое.

Если у тебя есть какие-то интересы или увлечения, я всегда рад узнать о них и поделиться своими!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться

Не нравится:

✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить.

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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anastasiaa_12

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

Откликнулось 12 участников

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