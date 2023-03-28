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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alina23

фото пользователя Alina23

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя AndiBoy
Откликнулся 1 участник

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Joseph
маленькое фото пользователя Evgeny707
маленькое фото пользователя Kakoyto_nikneym
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя AliceLi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Ищу подругу

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Valerul

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Mariya_curlyboss

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу, посидеть в кафе

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя annakern1

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулять познакомиться общаться) сходит в кафе/музей/выставки)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Anastasiaa_12

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Anastasia847

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять по Питеру

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя meowtic

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гульнуть по Питеру, поболтать, выпить чайку🍃

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Arish_milash

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять по городу)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Anastasia0309

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Погулять в красивом месте,пообщаться,пофоткаться

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Tatianast

Нижний Новгород → активный отдых

Учиться катанию на роликах на набережной после 16:00

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Daririshka

Санкт-Петербург → другое

В поиске новых знакомств 🙃

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Nastya2301

Санкт-Петербург → активный отдых

Ищу с кем сходить на Диво Остров, покататься, покричать, погулять 👻

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Karinka_1995

Нижний Новгород → прогуляться, перекусить

Найти подруг в Нижнем Новгороде

Откликнулись 2 участника

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