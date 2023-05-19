Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alina1996
О себе
Люблю электронную музыку,рок.Люблю роллы ,пасту ,и обожаю сладкое.пью литрами кофе и не сплю по ночам(не из за кофе) Ношу брекеты и жду когда их снимут 😂
Профиль обновлён 11 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино
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