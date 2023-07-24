⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alina02
О себе
Меня зовут Алина и мне 25 лет. Я люблю путешествовать по России, читать книги, активный отдых и прогулки по городу. Ищу подругу, с которой мы бы могли гулять, ездить за город и просто отдыхать за фильмом/сериалом
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏢 Работа📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать
Не нравится:
Другие пользователи из города Санкт-Петербург
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам