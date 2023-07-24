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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alina02

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О себе

Меня зовут Алина и мне 25 лет. Я люблю путешествовать по России, читать книги, активный отдых и прогулки по городу. Ищу подругу, с которой мы бы могли гулять, ездить за город и просто отдыхать за фильмом/сериалом

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏢 Работа📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

Не нравится:

💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры
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