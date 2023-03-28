О себе

Полгода назад переехала в этот прекрасный город и буду рада познакомиться и найти подруг 🤗

По профессии инженер-конструктор. Люблю творчество, концерты, прогулки, фотографию, психологию, спортивные тренировки)

За прогулки, душевные разговоры, встречи за винишком и без, посещение интересных мест)