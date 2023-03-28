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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aliina

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О себе

Полгода назад переехала в этот прекрасный город и буду рада познакомиться и найти подруг 🤗
По профессии инженер-конструктор. Люблю творчество, концерты, прогулки, фотографию, психологию, спортивные тренировки)
За прогулки, душевные разговоры, встречи за винишком и без, посещение интересных мест)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Гулять, общаться, посещать разные интересные места

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, пообщаться, зайти куда-нибудь поужинать или выпить кофе)

Участие в других событиях

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Познакомиться, прогуляться и провести классно время✨

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Ищу подружку, которая за любой движ!

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Прогуляться по городу, зайти в кафе

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Гульнуть по Питеру, поболтать, выпить чайку🍃

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Санкт-Петербург → собрать компанию

Ищу подругу для теплого общения и развлечений!

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