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Санкт-Петербург
Полгода назад переехала в этот прекрасный город и буду рада познакомиться и найти подруг 🤗
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aliina
О себе
Полгода назад переехала в этот прекрасный город и буду рада познакомиться и найти подруг 🤗
По профессии инженер-конструктор. Люблю творчество, концерты, прогулки, фотографию, психологию, спортивные тренировки)
За прогулки, душевные разговоры, встречи за винишком и без, посещение интересных мест)
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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