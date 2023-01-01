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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alice_Alice

фото пользователя Alice_Alice

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Ищу, с кем сходить на немое кино под живую музыку 5 ноября 19:00

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viki_nowo

Москва → собрать компанию

Ламповая Встреча для Дружеских знакомств с Психологическими играми🤝😊

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя dashaoo

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу найти девчонок для встреч и дружбы

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя yanochka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу в путешествие, либо погулять, узнать новых людей:)

Откликнулся 1 участник

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