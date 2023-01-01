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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alice_Alice
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Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового
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