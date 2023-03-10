Спортом не занимаюсь, хотя одно время активно приводил себя «в порядок». Из интересов могу выделить: Настолки Бар Прогалки Рок музыку Редко смотрю аниме Предпочтию что то помрачее Недавно прошел ведьмак и скайрим, но играю буквально пару часов после работы, больше ради хорошего и захватывающего сюжета) Есть VR система, если чтт могу дать попробовать, если есть желание😅😎 П.с недавно был в малевиче на шоу трансвиститов, было весело , схожу еще😅

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

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