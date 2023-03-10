Санкт-Петербург
Профиль пользователя AlexSher
О себе
Спортом не занимаюсь, хотя одно время активно приводил себя «в порядок».
Из интересов могу выделить:
Настолки
Бар
Прогалки
Рок музыку
Редко смотрю аниме
Предпочтию что то помрачее
Недавно прошел ведьмак и скайрим, но играю буквально пару часов после работы, больше ради хорошего и захватывающего сюжета)
Есть VR система, если чтт могу дать попробовать, если есть желание😅😎
П.с недавно был в малевиче на шоу трансвиститов, было весело , схожу еще😅
Профиль обновлён 3 июля 2023 г.
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