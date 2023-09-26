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Санкт-Петербург
Профиль пользователя alexeyvolosach

фото пользователя alexeyvolosach

О себе

Работаю в кино, ценю искусство в любом его проявлении. Поболтать, сходить куда-то — за любой движ 🤘. Всегда интересно послушать и услышать другого человека и через него посмотреть на мир чуть глубже.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💩 Шутки про говно

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность📺 Политика🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Сходить на просмотр "Хорошее время" в бар

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Подружиться и провести вместе время😃

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя Marquezz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Откликнулось 39 участников

маленькое фото пользователя Mefedolly

Санкт-Петербург → собрать компанию

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя la_diabolus

Санкт-Петербург → активный отдых

Сходить в бар/клуб в центре, поболтать обо всем и ни о чем

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Matfom

Санкт-Петербург → собрать компанию

Идей много, реализация подкачивает

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Rencie

Санкт-Петербург → собрать компанию

Круг друзей в Санкт-Петербурге

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Ksio

Санкт-Петербург → собрать компанию

Поиграть в настольные игры

Откликнулось 5 участников

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