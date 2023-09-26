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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя alexeyvolosach
О себе
Работаю в кино, ценю искусство в любом его проявлении. Поболтать, сходить куда-то — за любой движ 🤘. Всегда интересно послушать и услышать другого человека и через него посмотреть на мир чуть глубже.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💩 Шутки про говно
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