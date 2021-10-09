Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alexey00

фото пользователя Alexey00

Профиль обновлён 21 апреля 2023 г.

События пользователя

Санкт-Петербург → другое

Хорошо провести время

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Rabenda_kohi
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

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Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.