О себе

Хотелось бы найти приятного по духу человека :)

Хорошо, если совпадут интересы: вело/лыжи/походы/горы/н.теннис/живая музыка/общ.движ/фото/обнимашки😉



Я в свободное время катаюсь на велосипеде, горных/беговых лыжах, коньках, яхтах, люблю природу и стараюсь узнавать новые места. Организую разные мероприятия активного отдыха на природе и в городе.



Совместное времяпровождение, нежные чувства, обсуждение фантазий..

Разбавлю атмосферу поездкой за город, можем сделать кальян или домашнюю сауну 🙃