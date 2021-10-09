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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alexawesome

фото пользователя Alexawesome

О себе

Хотелось бы найти приятного по духу человека :)
Хорошо, если совпадут интересы: вело/лыжи/походы/горы/н.теннис/живая музыка/общ.движ/фото/обнимашки😉

Я в свободное время катаюсь на велосипеде, горных/беговых лыжах, коньках, яхтах, люблю природу и стараюсь узнавать новые места. Организую разные мероприятия активного отдыха на природе и в городе.

Совместное времяпровождение, нежные чувства, обсуждение фантазий..
Разбавлю атмосферу поездкой за город, можем сделать кальян или домашнюю сауну 🙃

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность✝️ Религия🪐 Астрология / таро🎮 Видеоигры

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прокатиться на велосипеде или прогуляться по лесу в Орехово.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tov.Fanerny

Санкт-Петербург → активный отдых

Погнали плавать на сапах на выходных!

Откликнулось 13 участников

маленькое фото пользователя Anastasia847

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Пойдем гулять по Питеру

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Dasiha

Псков → прогуляться, перекусить

Подарить книгу тому, кто угостит кофе и расскажет о себе.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Alina51551

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить.

Откликнулись 4 участника

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