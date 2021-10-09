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Санкт-Петербург
Хотелось бы найти приятного по духу человека :)
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alexawesome
О себе
Хотелось бы найти приятного по духу человека :)
Хорошо, если совпадут интересы: вело/лыжи/походы/горы/н.теннис/живая музыка/общ.движ/фото/обнимашки😉
Я в свободное время катаюсь на велосипеде, горных/беговых лыжах, коньках, яхтах, люблю природу и стараюсь узнавать новые места. Организую разные мероприятия активного отдыха на природе и в городе.
Совместное времяпровождение, нежные чувства, обсуждение фантазий..
Разбавлю атмосферу поездкой за город, можем сделать кальян или домашнюю сауну 🙃
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян🍷 Алкоголь🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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