Санкт-Петербург
Профиль пользователя AlexandraTZ
О себе
В связи с недавним переездом и увольнением, хотелось бы найти ребят для освободившегося свободного времени
Я человек относительно застенчивый и не шумный, слишком сумбурные мероприятия — мимо. Мне нравится простота и спокойствие
Отношений не ищу, есть партнёр, хочется просто общаться и заводить новые знакомства
Ищу вдохновение в творческой и игровой деятельности постоянно.
В свободное время предпочитаю готовить, играть или же рисовать, смотря фильмы
Профиль обновлён 15 апреля 2023 г.
События пользователя
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