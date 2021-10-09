Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alexandra_812

фото пользователя Alexandra_812

О себе

Мне 37 лет.В поиске приятного дружеского общения и, по-возможности, времяпровождения. У меня есть муж и двое деток, поэтому отдыхать мне необходимо🫣

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

Участие в других событиях

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В поиске компании

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Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

маленькое фото пользователя AnRu
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Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

маленькое фото пользователя Kotovna
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Наготовим шашлыков у меня на участке)

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