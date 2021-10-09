Мне 37 лет.В поиске приятного дружеского общения и, по-возможности, времяпровождения. У меня есть муж и двое деток, поэтому отдыхать мне необходимо🫣

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

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📺 Политика ✝️ Религия

Санкт-Петербург → Другое Наготовим шашлыков у меня на участке)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

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