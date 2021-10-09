Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alexandra_812
О себе
Мне 37 лет.В поиске приятного дружеского общения и, по-возможности, времяпровождения. У меня есть муж и двое деток, поэтому отдыхать мне необходимо🫣
Профиль обновлён 14 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Санкт-Петербург → Другое
В поиске компании
Санкт-Петербург → Другое
Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
Санкт-Петербург → Другое
Наготовим шашлыков у меня на участке)
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