Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alexander_R
О себе
Люблю путешествия, особенно автомобильные. В идеале - на природу, в леса и горы. Долгий курортный отдых не моё - но денёк-другой можно и почилить :)
Люблю погулять, причём не обязательно в парках или иных местах общественного притяжения - даже спальные районы обладают для меня своей прелестью.
Много читаю, пишу. Сейчас только в прозе. На около-историческую тематику, так что активно Интересуюсь историей.
Мне близка различная социальная деятельность, благотворительность, преподавание.
Из всего списка - пока только преподавал.
Периодически играю в настолки, но не большой их знаток. Моя любовь: УА-3 и Место преступления.
Мечтаю научиться играть на фортепиано и позаниматься вокалом. Может быть походить на курсы актёрского мастерства.
Здесь в поиске друзей и неповерхностного общения. Общения не раз в неделю, состоящего из обмена мемами.
Хочется в запой обсуждать различные темы, делиться мнениями, помогать в достижении целей, вместе справляться с трудностями или даже просто бытовыми делами.
Надеюсь найти близких по духу людей.
Был в сети сегодня
Пообщался с более чем 30 пользователями
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