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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alexander_R

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О себе

Люблю путешествия, особенно автомобильные. В идеале - на природу, в леса и горы. Долгий курортный отдых не моё - но денёк-другой можно и почилить :)

Люблю погулять, причём не обязательно в парках или иных местах общественного притяжения - даже спальные районы обладают для меня своей прелестью.

Много читаю, пишу. Сейчас только в прозе. На около-историческую тематику, так что активно Интересуюсь историей.

Мне близка различная социальная деятельность, благотворительность, преподавание.
Из всего списка - пока только преподавал.

Периодически играю в настолки, но не большой их знаток. Моя любовь: УА-3 и Место преступления.

Мечтаю научиться играть на фортепиано и позаниматься вокалом. Может быть походить на курсы актёрского мастерства.

Здесь в поиске друзей и неповерхностного общения. Общения не раз в неделю, состоящего из обмена мемами.
Хочется в запой обсуждать различные темы, делиться мнениями, помогать в достижении целей, вместе справляться с трудностями или даже просто бытовыми делами.

Надеюсь найти близких по духу людей.

Был в сети сегодня

Пообщался с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🏢 Работа📚 Книги😊 Поделиться радостью

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✝️ Религия💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В Царское село вот прям сейчас! :)

Москва → активный отдых

В боулинг!

маленькое фото пользователя Wwettt
маленькое фото пользователя Elena11
маленькое фото пользователя Alex3993
маленькое фото пользователя Mashka95
Откликнулись 4 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Долгая прогулка от Царицыно до парка Братеевская пойма.

маленькое фото пользователя Mari.ya
маленькое фото пользователя MaryBlu
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя Nikumi
маленькое фото пользователя FriendlyVita
Откликнулось 6 участников

Москва → пообщаться

Что для вас значит быть Другом?

маленькое фото пользователя SopheroTH
маленькое фото пользователя DukeDark
маленькое фото пользователя Cyclist
маленькое фото пользователя Brgr
маленькое фото пользователя Ev49
маленькое фото пользователя Tuck
маленькое фото пользователя Lusi
маленькое фото пользователя L_pub
маленькое фото пользователя Wwettt
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Myay
маленькое фото пользователя Elena11
маленькое фото пользователя Nikita38429
маленькое фото пользователя Yangwawa
маленькое фото пользователя Juliaana
маленькое фото пользователя YuYuYu
маленькое фото пользователя Tanihka
маленькое фото пользователя OlesyaTyt
Откликнулось 19 участников

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Долгая прогулка в области

маленькое фото пользователя MarMikh
маленькое фото пользователя Tov.Fanerny
Откликнулись 2 участника

Санкт-Петербург → активный отдых

В Охта Парк на новогодние праздники.

Москва → путешествия

Мини-путешествие 4-6 ноября.

маленькое фото пользователя Cyclist
маленькое фото пользователя Alexandr312
маленькое фото пользователя Isabel
Откликнулись 3 участника

Москва → путешествия

Путешествия выходного дня

маленькое фото пользователя Liisa
маленькое фото пользователя LIUDMILA
маленькое фото пользователя AnnaP_travel
маленькое фото пользователя DariaDariaDaria
маленькое фото пользователя Battle.axe
маленькое фото пользователя Mashka95
маленькое фото пользователя Mariya1987
маленькое фото пользователя Lena_soulart
маленькое фото пользователя sever
маленькое фото пользователя Julie.J
маленькое фото пользователя TatyanaL
маленькое фото пользователя Minfey
маленькое фото пользователя Gl.Vrach
маленькое фото пользователя MaryBlu
маленькое фото пользователя pum.purum
Откликнулось 15 участников

Москва → пообщаться

Мини-путешествие 4-6 ноября.

маленькое фото пользователя Cyclist
Откликнулся 1 участник

Москва → активный отдых

В Охта Парк (СПб) на новогодние праздники.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lurevone

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Откликнулось 110 участников

маленькое фото пользователя Mariii

Новороссийск → пообщаться

Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Откликнулись 94 участника

маленькое фото пользователя KseNikA

Москва → прогуляться, перекусить

Найти новых друзей

Откликнулись 82 участника

анонимный пользователь

Москва → пообщаться

Я за душевные разговорчики

Откликнулось 76 участников

маленькое фото пользователя diakat09

Москва → пообщаться

поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Откликнулся 71 участник

маленькое фото пользователя Lnigma

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться с классными людьми :)

Откликнулось 58 участников

маленькое фото пользователя Waiflound

Москва → пообщаться

В чем измеряется ваше время?

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя katyakaterina

Москва → пообщаться

встретить человека с похожими интересами, а там видно будет 🙌🏻

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя HellenM

Москва → пообщаться

В идеале найти новых друзей и приятное общение)

Откликнулось 37 участников

маленькое фото пользователя Anastasia93_0900

Москва → прогуляться, перекусить

Хотела бы найти друзей/подруг , кто так же любит прогулки.

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя w1ldrush

Москва → прогуляться, перекусить

Настолки вечером

Откликнулось 27 участников

маленькое фото пользователя Ursula

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в парк или кафе

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Kirill.a.p

Москва → активный отдых

КАРТИНГ и афтерпати

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Lepr

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу споров и интересных дискуссий

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Narahold

Москва → пообщаться

Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Elena11111

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку Рериха в Новой Третьяковке

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя w1ldrush

Москва → собрать компанию

Настолки в ночь с пятницу на субботу (Терра)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя AlinaGr99

Москва → прогуляться, перекусить

Мини-поездка в Тверь на выходные ✌️

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Malikevich

Москва → сходить на мероприятие

Товарищи, ола 👋кто хочет пойти 12 июля(ср) на квиз?) время 20:00

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Keti_Melua

Москва → путешествия

Давай, на пару дней в Калининград?

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Julia_Via

Москва → прогуляться, перекусить

Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Chrisanomaly

Москва → прогуляться, перекусить

Требуется soulmate

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Unicorn_t

Москва → пообщаться

Завершенное

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя KseniyaVla

Нижний Новгород → пообщаться

Интересных и весёлых разговоров.

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Albus

Москва → прогуляться, перекусить

В поиске друзей, весёлой компании, душевных посиделок.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Tush

Москва → прогуляться, перекусить

Поехать куда-нибудь на природу, Россия (Алтай), и заграницу

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Kinky

Москва → активный отдых

Лазер таг🌙🪷💫 say yes

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Vasilisa

Москва → прогуляться, перекусить

Предлагаю сходить на Вернисаж (Измайлово) винтажный/блошиный рынок.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Evgesha123

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулка, разговор по душам

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Tolya.wow

Москва → собрать компанию

Квест БейкерСтрит на 3-4 человека от Клаустрофобии

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Oxana_R

Москва → прогуляться, перекусить

Съездить на фестиваль крафтового пива

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Camelopardalis

Санкт-Петербург → пообщаться

Расскажи о своем кулинарном открытии, если такое имеется. Поделись рецептом

Откликнулось 8 участников

анонимный пользователь

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Буду рада новым знакомствам для совместных вылозок и путешествий

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