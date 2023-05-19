Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alex_spb
О себе
Езжу часто в командировки в Москву на 1-2 дня, иногда не хватает компании вечером погулять после рабочих задач.
Профиль обновлён 21 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 🎸 Концерт / фестиваль
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Зарядиться от общения с прекрасным человеком
Санкт-Петербург → Другое
Anyaseyo! 🐙
Москва → Другое
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по вечерниму Питеру и хорошо провести время 🙂
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