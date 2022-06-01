Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alex_Shooh
О себе
Люблю кино и сериалы, год назад открыла для себя дорамы. Читаю редко, но если книга интересная, или я сначала посмотрела фильм или сериал и знаю что снято по книги я прочитаю и книгу.
Я домосед, но всегда рада погулять по городу, сходить в бар и тд.
Люблю путешествовать, нравиться очущения взлета и присземления, узнавать новую культуру и еду.
Хочу найти подругу, веселую компанию или просто хорошо провести время общаясь.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Участие в других событиях
Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?
Ищу подругу
Ищу подруг) 💅🏻
Пообщаться и на стендупчик
Погулять по городу, посидеть в кафе
Хочу пообщаться, Категорически не хватает общения 🥲
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