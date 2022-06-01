Люблю кино и сериалы, год назад открыла для себя дорамы. Читаю редко, но если книга интересная, или я сначала посмотрела фильм или сериал и знаю что снято по книги я прочитаю и книгу. Я домосед, но всегда рада погулять по городу, сходить в бар и тд. Люблю путешествовать, нравиться очущения взлета и присземления, узнавать новую культуру и еду. Хочу найти подругу, веселую компанию или просто хорошо провести время общаясь.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

📺 Политика 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться и на стендупчик

Москва → Другое Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

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