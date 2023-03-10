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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alex_Alexovich

фото пользователя Alex_Alexovich

О себе

Работаю в профессиональной коммерческой аэрофотосъемке.
Посещаю тренажерный зал, старательно читаю научпоп в метро, люблю караоке и любые проявления юмора.
С удовольствием выберусь на партию настолок, стендап, концерт при совпадении музыкальных вкусов(мои специфичны🤣). Прекрасно отношусь к прогулкам с кофе в хорошей компании))

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📚 Книги🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сгонять на удельный рынок 24 сентября покопаться в древних вещах🤣

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lil_Lesya

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

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Откликнулись 23 участника

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