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Санкт-Петербург
Работаю в профессиональной коммерческой аэрофотосъемке.
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alex_Alexovich
О себе
Работаю в профессиональной коммерческой аэрофотосъемке.
Посещаю тренажерный зал, старательно читаю научпоп в метро, люблю караоке и любые проявления юмора.
С удовольствием выберусь на партию настолок, стендап, концерт при совпадении музыкальных вкусов(мои специфичны🤣). Прекрасно отношусь к прогулкам с кофе в хорошей компании))
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎲 Настольные игры😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📚 Книги🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие
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