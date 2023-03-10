О себе

Работаю в профессиональной коммерческой аэрофотосъемке.

Посещаю тренажерный зал, старательно читаю научпоп в метро, люблю караоке и любые проявления юмора.

С удовольствием выберусь на партию настолок, стендап, концерт при совпадении музыкальных вкусов(мои специфичны🤣). Прекрасно отношусь к прогулкам с кофе в хорошей компании))