Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alex_1992

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О себе

Люблю слушать разную музыку, общаться с людьми, гулять

Профиль обновлён 20 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные

Не нравится:

🏢 Работа 💩 Странный юмор 📺 Политика
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