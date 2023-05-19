Профиль обновлён 26 мая 2023 г.

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📚 Книги 💩 Странный юмор

Санкт-Петербург → Другое сходить на тусовку с фрибаром 6 мая

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сделать фотографии тебя на улице

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.