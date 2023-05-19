Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alex1993
Профиль обновлён 26 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🏢 Работа ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
Не нравится:
📚 Книги 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар!!!
Санкт-Петербург → Другое
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новых подруг
Санкт-Петербург → Другое
С пришедшей весной гулять на Коменде
Санкт-Петербург → Другое
Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, сделать фотографии тебя на улице
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти компанию
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию, желательно Невский район
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Славянск-на-Кубани → Другое
Пабг,Мобайл Леджендз
Санкт-Петербург → Другое
Ищу новые знакомства
Санкт-Петербург → Другое
Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)
Санкт-Петербург → Другое
погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места
Санкт-Петербург → Другое
Концерт Мачете в Питере. Хочу поехать 🌟
Санкт-Петербург → Другое
сходить на тусовку с фрибаром 6 мая
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