Привет! Я Алёна, мне 21 год (хотя по фото и не скажешь, пожалуй). Учусь в медицинском колледже на фельдшера. Из интересов: музыка - от классики до современной попсы, книги. Возможно, не могу поддерживать диалог, но всегда есть что рассказать. Буду рада знакомству!

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

💰 Бизнес 🪐 Астрология, таро 📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия 💩 Странный юмор

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое О чем нибудь)

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

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