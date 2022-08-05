Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alenalaz
О себе
Привет! Я Алёна, мне 21 год (хотя по фото и не скажешь, пожалуй). Учусь в медицинском колледже на фельдшера. Из интересов: музыка - от классики до современной попсы, книги. Возможно, не могу поддерживать диалог, но всегда есть что рассказать. Буду рада знакомству!
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Хола, амигос, комо эстас?)
Пообщаться, подружиться
О чем нибудь)
Пообщаться и начать дружить
Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨
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