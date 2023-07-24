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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alena05
О себе
Объездила более 50 стран, интересуюсь буддизмом, практикую йогу, обожаю астрономию и живо интересуюсь наукой, верю в лучшее в людях, люблю познавать этот мир.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино
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