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Санкт-Петербург
Профиль пользователя Alena05

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О себе

Объездила более 50 стран, интересуюсь буддизмом, практикую йогу, обожаю астрономию и живо интересуюсь наукой, верю в лучшее в людях, люблю познавать этот мир.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр🍿 Сходить в кино

События пользователя

Санкт-Петербург → сходить на мероприятие

Латиноамериканская музыка и танцы

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Найти новых подруг/друзей для общения, активного досуга (рок клубы, концерты)

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Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

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Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Выпить кофе, поговорить.

Откликнулись 3 участника

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