Санкт-Петербург

Профиль пользователя Alena05

О себе Объездила более 50 стран, интересуюсь буддизмом, практикую йогу, обожаю астрономию и живо интересуюсь наукой, верю в лучшее в людях, люблю познавать этот мир.

Была в сети пару дней назад

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