О себе

Много работаю, но в свободное время играю в бадминтон, зимой на беговых лыжах катаюсь, в остальном по классике - периодами тренажерка, книги(фантастика), сериалы, кино. частенько бываю в Петербурге, хотелось бы найти новых знакомых.