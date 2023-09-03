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Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aleksei18
О себе
Много работаю, но в свободное время играю в бадминтон, зимой на беговых лыжах катаюсь, в остальном по классике - периодами тренажерка, книги(фантастика), сериалы, кино. частенько бываю в Петербурге, хотелось бы найти новых знакомых.
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино
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