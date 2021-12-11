Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

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🏢 Работа

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на морскую вечеринку в Севкабель 19 августа

Санкт-Петербург → Другое ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

Санкт-Петербург → Другое я не мэстный, помоги мне🥲

Санкт-Петербург → Другое Ищу людей от 18 до 24

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Санкт-Петербург → Другое Новые знакомства это так прекрасно

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Ищешь друзей и компанию в городе Санкт-Петербург?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.