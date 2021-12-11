Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aleksandra23

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Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные

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🏢 Работа

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в бар, попить пивка

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksushaaprel
Санкт-Петербург → Другое

Хочу создать компанию

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

маленькое фото пользователя valsnake
Санкт-Петербург → Другое

Прогулки и интересное времяпровождение

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя Lizliz
Санкт-Петербург → Другое

Новые знакомства это так прекрасно

маленькое фото пользователя kitiejp
Санкт-Петербург → Другое

может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

маленькое фото пользователя Ksuxa
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

маленькое фото пользователя mdstasy
Санкт-Петербург → Другое

хочу на тусовку в эти выхи 🥨

маленькое фото пользователя Marquezz
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, посидеть в баре или кафе

маленькое фото пользователя Mefedolly
Санкт-Петербург → Другое

АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

маленькое фото пользователя AliceLi
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя ssonyush
Санкт-Петербург → Другое

Найти подружку (родственную душу)

маленькое фото пользователя Jein
Санкт-Петербург → Другое

Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

маленькое фото пользователя Vladislava
Санкт-Петербург → Другое

Weekend chill out

маленькое фото пользователя bgdnval
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подружек🖐🏻

маленькое фото пользователя Elmi.21
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

маленькое фото пользователя AnRu
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

маленькое фото пользователя Hiatus
Санкт-Петербург → Другое

Сходить компанией в бар

маленькое фото пользователя Kristin_00
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по ночному Питеру

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

Побродить по городу,перекусить.

маленькое фото пользователя Tien
Санкт-Петербург → Другое

Anyaseyo! 🐙

маленькое фото пользователя Lil_Lesya
Санкт-Петербург → Другое

Собрать компанию)

маленькое фото пользователя Kristin_00
Санкт-Петербург → Другое

Ищу людей от 18 до 24

маленькое фото пользователя AnyaVishneva
Санкт-Петербург → Другое

я не мэстный, помоги мне🥲

маленькое фото пользователя Marin4k
Санкт-Петербург → Другое

В поиске друзей

маленькое фото пользователя Katya007
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться, сходить в Русский музей, сделать фото:)

маленькое фото пользователя nikapusta
Санкт-Петербург → Другое

ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться

маленькое фото пользователя Temuri
Санкт-Петербург → Другое

Хочу пофотографировать

маленькое фото пользователя Pualine
Санкт-Петербург → Другое

пойти на концерт Zoloto

маленькое фото пользователя katerinacher_098
Санкт-Петербург → Другое

Ищу компанию на морскую вечеринку в Севкабель 19 августа

маленькое фото пользователя Crazy
Санкт-Петербург → Другое

Поехать на фестиваль SIGNAL

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Санкт-Петербург.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.