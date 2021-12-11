Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aleksandra23
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные
Не нравится:
🏢 Работа
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Хочу создать компанию
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
новые знакомства, компания
Санкт-Петербург → Другое
Новые знакомства это так прекрасно
Санкт-Петербург → Другое
может сможем в перспективе погулять во дворах)))))
Санкт-Петербург → Другое
Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу
Санкт-Петербург → Другое
Найти подружку (родственную душу)
Санкт-Петербург → Другое
Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру
Санкт-Петербург → Другое
Weekend chill out
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружек🖐🏻
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
Санкт-Петербург → Другое
Сходить компанией в бар
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по ночному Питеру
Санкт-Петербург → Другое
Побродить по городу,перекусить.
Санкт-Петербург → Другое
Anyaseyo! 🐙
Санкт-Петербург → Другое
Собрать компанию)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу людей от 18 до 24
Санкт-Петербург → Другое
я не мэстный, помоги мне🥲
Санкт-Петербург → Другое
В поиске друзей
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, сходить в Русский музей, сделать фото:)
Санкт-Петербург → Другое
ищу, с кем можно порофлить со всего и прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Хочу пофотографировать
Санкт-Петербург → Другое
пойти на концерт Zoloto
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию на морскую вечеринку в Севкабель 19 августа
Санкт-Петербург → Другое
Поехать на фестиваль SIGNAL
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