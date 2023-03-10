Санкт-Петербург
Профиль пользователя Aleksandr_T

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О себе

Работаю в айти, занимаюсь бекенд разработкой в онлайн кинотеатре.

Люблю вкусный кофе и хумус. Немного увлекаюсь архитектурой (конструктивизм, брутализм и тд). Стараюсь по возможности вести здоровый образ жизни и переодически хожу в зал, выполняю функциональные упражнения. Заинтересован в поиске новых друзей

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

Не нравится:

💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Переселятся в центре, выпить кофе и найти новых друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя edyapups
Санкт-Петербург → Другое

Выпить кофе в районе Восстания или Новочеркасской

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.